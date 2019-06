Moria Casán invitó a Malena Pichot a un duelo cara a cara

Malena Pichot estuvo en el programa de C5N "Sobredosis de TV". Allí, la guionista reiteró su opinión sobre un tweet que había publicado durante la semana, donde sostenía "La opereta que le clavaron a Manguel en lo de Novaresio, impresionante". estuvo en el programa deAllí, la guionista reiteró su opinión sobre un tweet que había publicado durante la semana, donde sostenía





Pichot se refería de este modo al enfrentamiento que hubo entre Romina Manguel y la conductora de "Incorrectas", Moria Casán, quien aseguró que no creía que la periodista haya sido acosada.

Embed



Moria Casán salió a responder desde su cuenta de Twitter. "A la pichona Male Pichot, fiel representante del 'femiboluconchudismohistérico' que se hizo famosa por Eduardo Feinmann parece que en 'Sobredosis deTV' hablando de mí dijo que algún poderoso me mandó a hacer opereta a programa al cual fui invitada jaaa... ¡Paso a atenderla! Les informo que fui elegida como mejor capocómica femenina. Que en el informe que hicieron por sobredosis se olvidaron de poner que la primera mujer que estuvo al frente de un programa lleno de mujeres casi desnudas y no cosificadas, incluída ella, en comienzos de los años 80. Cuando ese rol siempre era para hombres, esa mujer fui YO". Rápidamente,salió a responder desde su cuenta de Twitter.

Embed A la pichona @malepichot fiel representante del femiboluconchudismohisterico que se hizo famosa x @edufeiok parece que en prog de @C5N #SobredosisDeTV hablando de mí dijo que algún poderoso me mandó a hacer opereta a programa al cual fuí invitada jaaa ..paso a ATENDERLA!!! — Moria Casán (@Moria_Casan) 2 de junio de 2019



Moria también recordó cuando Pichot estuvo en "Incorrectas", el programa que conduce por las tardes de "Casi mando a comprar pañales de lo shited que estaba (Cagado/e/a) ¡¡¡Sobredosis de calzón mojado!!! Pichotita te atiendo con mi CP (Cinturón Poronguero)". también recordó cuandoestuvo enel programa que conduce por las tardes de América , afirmando que en aquel momento:

Embed Les informo que fuí elegida como mejor capocómica femenina, que en el informe que hicieron por sobredosis se olvidaron de poner que la 1er mujer que estuvo al frente de un programa lleno de mujeres casi desnudas y no cosificadas, incluída ella, en comienzos de los 80 — Moria Casán (@Moria_Casan) 2 de junio de 2019



"Qué pena mamito que todo te dé Grinch, a mí vos me das shited y en el fondo ternura porque todo te da miedito. El miedito es paralizantito y se te estaría notando ¡Reine! Te da miedo la gente que no se analiza, yo no me analizo pero si te ayudo para tener menos odie, odio, odia jaaaaa. Ya recomiendo a todes = análisis de orina". "Estás grande para hacerte la fémina rebelde...", agregó Moria Casán.

Embed Que cuando vino a @IncorrectasOk casi mando a comprar pañales de lo shited que estaba (#Cagado /e /a) sobredosis de calzón mojado!!! PICHOTITA te atiendo con mi #CP Cinturón Poronguero) — Moria Casán (@Moria_Casan) 2 de junio de 2019