Moria Casan: "Hoy te digo que no volvería al 'Bailando', estoy muy bien con 'Incorrectas'"

Moria Casán siempre se reinventa a sí misma y luego de quedarse afuera del Bailando, la diva sorprendió con su propio programa en América y su reemplazo de Jorge Rial en Intrusos.

Horas atrás, la diva le concedió una entrevista a Fernando Prensa para su ciclo radial "Falta de respeto" y habló de su presente laboral y la posibilidad de regresar al certamen conducido por Marcelo Tinelli.

"Nunca digo nunca pero hoy te digo que no volvería al 'Bailando', estoy muy bien con 'Incorrectas' y tampoco quise hacer temporada de teatro, hice muchas, este año solo televisión", arrancó a contar Moria.

Luego, el periodista le preguntó si conduciría un programa de corte político, estilo Intratables: "Claro, pero la jugaría más de moderadora de armar el ping pong de las preguntas para que debatan, lo mío no es la política pero sí que me animaría. Mira: 'Intratables' es el 'Bailando' de la política. Yo sería como una directora de orquesta con un programa de políticos porque se cholulean y quieren monologar, y la televisión es debate", explicó.

Y continuó: "No le doy bola al minuto a minuto. Con todo el respeto te digo que no puedo darle pelota a un sistema antiguo con 900 aparatos miden la audiencia en un mundo globalizado donde al instante sabes todo. Y te comento que voy a reemplazar a Novaresio en 'Debo Decir' el domingo 6 y el 13 que Luis se va de vacaciones".

¿Y su situación sentimental? "Sola no estoy, tengo mis cosas, pero nada fijo. Tuve algunas relaciones pasajeras y alguna relación estable con un señor que me pedía que fuera 'Roque Casanova '... Querían ser los pasivos ¿Entendés? Por eso tengo mis guantes quirúrgicos. me han hecho hasta un perreo, sobre todo chicos jóvenes. será que tenían una reminiscencia a su mamá, me levantaban la patita y le cambiaba el pañalito (risas) ahí con el pitito... Y yo accedía".