Moria Casán habló de sexo, amor y la política: "A Tinelli no lo votaría porque no le creo"

Moria Casán estuvo como invitada al ciclo "LNE" que conduce Luis Novaresio por A24 y habló del sexo, el amor y la política. estuvo como invitada al cicloque conducepory habló del sexo, el amor y la política.





"No creo demasiado en ningún político. El espíritu colectivo argentino es muy raro, individualistas somos buenísimos. La cosa social que ha provocado Macri, hay algo que provoca hipnosis, decís 'no voy a echar gente' y al otro día echas", explicó la conductora de "Incorrectas", América. explicó la conductora de





Y explicó: "Tinelli es un hombre de gran ambición, no le gusta perder en nada, y esta cosa de perder las elecciones de la AFA lo hirió mucho y va por una revancha. Me parece perfecto que si tiene vocación social. No le creo, no cumplió con una cosa que dijo un año y ya no le creo, no lo votaría a él, no me convence".

Embed



Sobre el plano personal y sexual, la diva ortomolecular contó: "Me encanta verme, tengo mucho espejo, de chica me miraba mucho, me quedaba hasta altas horas y dormí en el living de mi casa. Estaba solita y me encantaba mirarme al espejo y ponía el disco Celos, me miraba al espejo, daba vueltas y creaba, pero tenía que terminar llorando".

"El sexo es muy importante, y la autosatisfacción también, yo estoy en una cita y digo me levanto y me voy a co... a mí misma. Hace mucho que estoy sola, pero por elección, y si tengo algo no lo muestro, es un karma. Tengo una libertad, la plena libertad cuando estás sola, me gusta mucho mi libertad", admitió.