" Intrusos", América, hablando de su rol como conductora del ciclo de espectáculos ante la ausencia de Moria Casán abrió el programahablando de su rol como conductora del ciclo de espectáculos ante la ausencia de Jorge Rial , quien hoy confirmó que se tomará algunos meses de licencia.

moria casan 1.jpg



"Si, me tomo unos meses de licencia en @Intrusos. Para rearmar construir y encarar nuevos proyectos en mi vida. A nivel personal y profesional. Pero voy a volver. En 18 años nunca pare. Y sentí que era hora. Pasaron muchas cosas en ese tiempo. Ustedes lo saben. Gracias por estar!", comentó el periodista en Twitter. comentó el periodista en Twitter.





Embed Si, me tomo unos meses de licencia en @Intrusos. Para rearmar construir y encarar nuevos proyectos en mi vida. A nivel personal y profesional. Pero voy a volver. En 18 años nunca pare. Y sentí que era hora. Pasaron muchas cosas en ese tiempo. Ustedes lo saben. Gracias por estar! — JORGE RIAL (@rialjorge) 26 de julio de 2018





"Tengo la cultura del trabajo y estoy siempre lista, para mi es un honor. Gracias a todo el equipo. Me siento muy feliz y honrada, trataré de hacer lo mejor para ustedes, me siento muy feliz de venir a esta casa, este canal. Me siento feliz trabajando y me miman acá. Soy una Incorrecta casi convertida en Intrusa", explicó, en tantto, la One al aire.





El video.