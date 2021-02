Moria Casán, enojada por quienes la criticaron por la vacuna: "Denuncio discriminación a mi persona porque soy de riesgo"

A pesar que en un principio se había hablado que Moria Casán había sido invitada a darse la vacuna del coronavirus, esto se terminó cancelando.

La idea del gobierno de la provincia era convocar a más figuras a vacunarse, con la intención de sumar confianza a la Sputnik V, sin embargo, la falta de dosis hizo que se debiera cancelar todo.

Moria se enojó y mucho con quienes la criticaron y hoy hizo un fuerte descargo en Twitter.

"Quiero denunciar por primera vez en más de 50 años de carrera a quienes usaron mi nombre e imagen hablando tan banalmente acerca de mi persona en una era como esta, donde el mundo está paralizado por el COVID-19", expresó Moria.

Y siguió: "Soy una ciudadana argentina que le debe todo a este maravilloso país que amo, donde pago mis impuestos, que me mantengo desde los 12 años, que lo primordial en mi vida siempre ha sido la salud".

La diva delas tablas no quiere prestarse al juego y asegura que ella es una persona de riesgo por lo que claramente también debe recibir su dosis.

"Yo soy esencial porque tengo más de 70 años, tengo una hija y 2 nietos (...) denuncio discriminación hacia mi persona porque soy de riesgo, porque tengo salud y quiero seguir teniéndola", afirmó la morocha.

Y finalizó: "Jamás me victimicé pero esta vez los acuso de ignorantes, prejuiciosos y de colgarse de mi fama porque ustedes no representan nada porque si consideran que un famoso no representa nada, para qué hablan y usan mi imagen?".

