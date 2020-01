Moria Casán durísima con Patricio Giménez: "Gran ignorante, andá a cantar a las plazas"

Moria Casán le contestó con todo a Patricio Giménez luego de ver una nota que le hicieron al hermano de Susana en radio y donde castigaba a la conductora de "Incorrectas", América.

Desde Twitter, Moria no tuvo piedad con el cantante: "El hermanito de la diva de otro sistema solar que siga cantando en pubs, gran ignorante de mi vida si piensa que decirme que la hermana la hizo mejor que yo. Si no me conoce ja".

"La cubrí a tu hermanita cuando la lleve a operar la nariz que se la habían destrozado y la banqué en uno de los tantos quilombos que tuvo cuando nadie le quería ir a su programa donde hacía bussines... El universo me ampare en que me compares hermanito", siguió muy enojada la One.

Y recordó: "Que me tuviste en la falda en la foto de inauguración de un teatro porque sos tan cholulo y cartonero que el fotógrafo esperaba que te levantaras y como no lo hiciste me tuve que sentar sobre tu falda #Que_ABAJO".

"S.O.S Andá a cantar a las plazas mientras plantas arbolitos y seguí viviendo de 000, mientras yo sigo desparramando mi talento por el espectáculo. CHE GIL preguntale a tu hermana si las DINO SU..arias siguen vivas!!!", apuntó la diva.

Los mensajes contra Patricio.