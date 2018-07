Moria Casán dice que Wanda Nara miente y que sus últimas fotos están "photoshopeadas"

Luego de que las fotos "al natural" de Wanda Nara en Ibiza causaran polémica, la mediática realizó una producción para Gente para desmentir las imágenes de Gossip que, según ella, habían sido retocadas para perjudicarla.

"Estoy acostumbrada a que deformen mi vida al antojo y conveniencia de cada revista, programa o situación. Por eso acepté hacer estas fotos sin retoques porque no los necesito. Todos hablaron de mi celulitis, pero nadie reparó en la cara de felicidad de Mauro. Las redes sociales me dan la posibilidad de tener acceso directo a la gente, y que ellos vean por cámara cómo soy", afirmó Wanda en la nota con la revista Gente, en referencia a la producción que hizo para el semanario.

Y siguió: "Es lógico que después de varios partos una mujer tenga celulitis. Pero esas fotos las retocaron para perjudicarme: yo sé dónde tengo y dónde no. Además, me causó risa la panza que me hicieron: ni en mis embarazos estuve así. Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos: existen un millón de tratamientos para solucionarlo".

Pero este miércoles, en Intrusos, Moria Casán desmintió a la rubia: "El silencio de Pampita es igual a la celulitis de Wanda, que parece que era todo un verso marketinero", arrancó a decir la diva.

Y siguió: "Salieron a hablar los de la agencia que agarran celebridades por todo el mundo... ¿Saben cuánto cuestan las fotos de Wanda? Ni 100 dólares. Esa agencia internacional de fotos le saca fotos a celebridades por todo el mundo...".

"O sea que la tapa que hizo está toda photoshopeada, es todo cabotaje", concluyó Moria.

