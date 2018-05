Moria Casán destrozó a Pilar Sordo: "Se tragó un pedazo de hielo..."

Pilar Sordo estuvo como invitada en "Pamela a la tarde", pero al parecer, a Moria Casán, no le gustaron los comentarios que la terapeuta deslizó en el ciclo conducido por Pamela David y salió a destrozarla a través de las redes sociales. Este martes, la psicólogao estuvo como invitada en, pero al parecer, ano le gustaron los comentarios que la terapeuta deslizó en el ciclo conducido por Pamela David y salió a destrozarla a través de las redes sociales.

"Qué histérica es PILAR SORDO o SORDA, no se escucha su voz, se tragó un pedazo de hielo cuando cruzó la cordillera #Bleff ja! ¿La psicóloga más exitosa de Latinoamérica? ja #S_O_S", tuiteó la actriz en la red del pajarito azul.

"Insoportable su voz, su no contacto visual, su histeria, su sombrita celeste metalizada y su NO PAUSA #PLEASE S.O.S", continuó.

Cabe destacar que falta muy poco para el arribo de "Incorrectas", el programa que Moria Casán conducirá por América y que marcará la finalización del ciclo "Infama", que hoy conduce Pía Shaw, después de casi diez años en pantalla.

Embed Que histérica es PILAR SORDO o SORDA, no se escucha su voz, se tragó un pedazo de hielo cuando cruzó la cordillera #Bleff ja! La psicologa más exitosa de Latinoamerica? ja #S_O_S — Moria Casán (@Moria_Casan) 1 de mayo de 2018

Embed Insoportable su voz, su no contacto visual, su histeria, su sombrita celeste metalizada y su NO PAUSA #PLEASE S.O.S #MartesConPamela — Moria Casán (@Moria_Casan) 1 de mayo de 2018