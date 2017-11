Moria Casán destrozó a Flor Vigna tras la renuncia de Agustín Casanova

Luego de la pelea con su novia, Sofía González y la fuerte discusión del viernes pasado con Ángel de Brito, Agustín Casanova renunció al Bailando.

Este lunes, ni bien comenzaba ShowMatch, Marcelo Tinelli sorprendió con la noticia. Agus se había bajado del concurso.

Sólo faltaba resolver si Flor Vigna –señalada como la tercera en discordia en la pelea entre Agustín y Sofía- continuaría en el certamen con un reemplazante, o no.

Los jueces del Bailando opinaron al respecto, pero cuando Moria tomó la palabra, destrozó a Vigna.

"Respecto a Flor Vigna, me parece una desubicada. No la escuché porque no le soporto la voz y no la entiendo. Los dos me parecen poco profesionales... Traer problemas personales a la pista, porque él se peleó con la novia y ella con el novio... Ha venido gente enferma, que se le acaba de morir la madre o algo, es una falta de respeto al show", arremetió la actriz.

"Escuché unos rumores de la señorita Florcita Vigna como que hace precalientamiento de la cintura para abajo y no con hombres solteros, sino con hombres casados. MosquitaMuerta", dijo luego.

"Son chiquitos, tienen escenario, plata y andan por la vida sacándose fotos, están enamorados de ellos mismos y de la fama exprés. Lo digo en el otro caso, no por Casanova. No entiendo lo que habla la señorita Vigna", concluyó la One.

