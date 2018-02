Moria Casán a Dalma Maradona: "Con todos los quilombos que tenés te metes en algo que no entendes"

Dalma Maradona salió a defender a su amiga Jimena Barón en Twitter en medio de las diferencias con Moria Casán. salió a defender a su amigaen Twitter en medio de las diferencias con





"Yo creo que usar la palabra lesbiana para tratar de descalificar u ofender a alguien ATRASA MIL!!!! Nada, eso ... Doy fe que desde pendeja de "tapada" no tenes NADA! Te @baronjimena", expresó la hija de Diego. expresó la hija de

Yo creo que usar la palabra lesbiana para tratar de descalificar u ofender a alguien ATRASA MIL!!!! Nada, eso ... Doy fe que desde pendeja de "tapada" no tenes NADA! Te ❤️@baronjimena — Dalma Maradona (@dalmaradona) 31 de enero de 2018

Ja jajajajaj te amo amiga. Gracias por tu testimonio ♥️ https://t.co/G2lzGDVdEv — Jimena Baron (@baronjimena) 31 de enero de 2018



Al ver esto, Moria tomó el guante y le respondió: "Dalmita no entendés que yo no uso la palabra lesbiana para descalificar, la uso como usar la palabra tiempo, atrasás vos mamita que le ponés perimetral a la novia de tu papá y con todos los quilombos que tenés te metés en algo que no entendés. Hace años que lucho x la diversidad!".





Y agregó: "Cuando eras una nena viviámos en el mismo edificio y jugabas con SOFIA, tu papá venía con tu mamá a Gaysoline! te hablo de 30 años atrás. Ocupate de tu boda, sé felíz, no estés amargada que das tan chiquita a señora mayor...".