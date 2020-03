Moria Casán sobre la cuarentena: "No me interesa contar qué hago, es un respiro a mi vida"

Como sucede cada vez que hay una crisis o un momento especial en la vida, la palabra de Moria Casán se destaca por encima de la de muchos por su inteligencia.

Y, en este caso tan particular como es la cuarentena decretada por el Gobierno para prevenir la expansión del coronavirus, la conductora de "Incorrectas", que finalizó su ciclo momentáneamente el viernes último, hizo una profunda reflexión y que compartió con los medios.

"Hello para TODES los medios, exceptuando a mis amistades que me preguntan qué hago en cuarentena? les digo que al no hacer ni teatro, ni tele, siento que no me interesa contar que hago y además es un respiro a mi vida, desde los 12 años que asumí la responsabilidad de trabajar sin necesidad para mi libertad, porque la independencia económica hizo que como única hija pudiera romper el cordón umbilical con mis geniales padres a los cuales no tengo ninguna factura que pasar, así que tengo la edad de HELENA, 11 años gloriosos, relajados y haciendo jugar a mi niña interior", comenzó diciendo.

LEER MÁS El anuncio de Moria Casán sobre "Incorrectas": "Esto no es una despedida, es un stand by"

Y luego prosiguió reflexionando sobre el difícil momento que se está viviendo: "Mostrar mi interior una vez más en estos momentos de retiro espiritual globalizado, me parece una banalidad. Lo que creo muy simbólico es que los niños eligieron para unirse en esta lucha el arcoiris que es el emoticón que uso en todas mis publicaciones y no solo uno, sino 2 🌈🌈".

"Es un nuevo mundo y siento que estoy protegiendo, aunque nunca la descuidé a mi niña interior. Seguramente por redes seguiré con mis tweets, veré, pero tengo que volver al personaje - persona y estoy muy ociosa 🌈🌈 Bye adoraciones all inclusive!!!", finalizó Moria.

LEER MÁS Nora Cárpena: "A lo mejor el día de mañana Mica Viciconte es Pinky pero no sé si le interesa ser Sofía Gala"