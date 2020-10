Moria Casán sobre el COVID-19: "El mismo verso que venimos escuchando hace siete meses"

Moria Casán hizo una fuerte defensa a Floppy Tesouro después de que saliera a la luz una vieja interna por dejar una obra teatral que compartía con Rodrigo Noya: "La brújula de los sueños".

En ese momento nunca se aclaró que Tesouro había sufrido un pico de estrés y la diva que hoy tiene el rol de jurado en el certamen de canto se refirió al tema y lo comparó con la problemática del COVID-19.

"Quiero decir que Floppy ha tenido un pico de estrés y creo que se ha ninguneado ese pico de estrés que se muere más gente por estrés que por COVID. Entonces el estrés te puede llevar a un infarto, una muerte súbita, a un ACV, lo que pasa es que no se victimiza ni nada. Si hubiese dicho ella que tiene COVID enseguida la aislaste tipo lepra. ´¡Pobrecita, tiene COVID, a todos nos va a tocar!´. El mismo verso que venimos escuchando hace siete meses. Seguramente a todos nos va a tocar", expresó Casán.

Y añadió cuando Florencia se quebró al aire: "No me gusta defender a nadie. No llores te lo pido por favor. No hay por qué llorar. Si querés llorar, llorá en tu casa. Acá te reís, mostrás los dientes".

Sobre el final enfatizó sobre las distintas opiniones sobre el coronavirus y minimizó bastante la enfermedad.

"Me da bronca por eso. Las enfermedades en general te estigmatizan. Esta que estamos viviendo es una locura. Los médicos están diciendo que las vacunas no son probables. Que es lo mismo el hisopado que si no te lo hacés. Te lo hacés a la mañana te da negativo y a la noche te da positivo. Si te contagías una vez te podés volver a contagiar. No hay nada seguro. Por lo tanto, tu pico de estrés que lo tienen mucha gente, conocidos que la han ninguneado en cuanto a que la trataron de mentirosa. Esta chica si tiene algo es honestidad", finalizó.

