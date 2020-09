Moria Casán contundente contra Solita: "Buenita como una araña pollo de campo... ¡soltá!"

NO SE QUIEREN 👊

Soledad Silveyra dijo que "difícil" trabajar con Moria Casán y Nacha Guevara en la época en que compartieron el jurado del "Bailando" hace unos años (2017).

"Con Moria y con Nacha no fue fácil”, dijo Solita en la mesa de Mirtha Legrand que conduce Juana Viale. La relación entre ambas no viene bien hace tiempo, con algunas declaraciones cruzadas en los medios.

Al enterarse de estas declaraciones, Moria no tuvo piedad con su colega desde Twitter.

LEER MÁS: ¿Sobornos en el "Cantando 2020"? ¡El jurado en la mira!

"Que densa Solicienta, tan buenita como una araña pollo de campo. Soltá y colgate de las pussies del programa coral que produce LA FLIA, que raro que de la única que se habló por lo "buenita" fué de VOS? parecés un tango... olvidate de los que te hicieron pasar mal CHAN CHAN", lanzó Casán.

Y agregó picante: "Me invitaron, voy a ir cuando estés? O cuando no estés? voy a dejar pasar un tiempo, así descubren tus estrategias de guerra? no LING YU TAN guerrilerita de forrándula, farándula #AGUANTE compañera carajo mierda".

LEER MÁS: Floppy Tesouro habló de la acusación de soborno a Moria Casán: "Nadie me regala nada"