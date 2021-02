Moria Casán contó que se vacunará contra el Covid-19: “Lo prioritario es mi salud”

Mientras la operación de vacunación avanza, muchos buscan la posibilidad de aplicarse la Sputnik V, la vacuna contra el coronavirus disponible en el país y que se está aplicando según un orden de prioridad.

Y en una nota con "Implacables" (El Nueve), Moria Casán reveló que se vacunará el viernes próximo. “Mi salud es sagrada. Me hago exámenes todos los años, pap, mamografía… soy muy sana y nunca tengo nada, pero nadie nunca está a salvo”, arrancó diciendo la One.

“El viernes que viene me voy a vacunar. Soy provacuna. Con la Sputnik, con la que hay acá. Me llamaron para saber si quería vacunarme por mi edad y les dije que absolutamente, para eso trabajan los científicos, para que tengamos mejor salud. Si me puse vacunas toda la vida por qué no me voy a poner esta. Yo creo en la ciencia”, agregó.

“Me voy a hacerlo a La Plata. Voy a la primera dosis y luego tenés que esperar a ver si tenés una reacción alérgica y a las tres semanas te podés poner la segunda dosis”, remarcó Moria.

Ante la pregunta de si lo consideraba un acto de concientización por aquellos que dudan si aplicársela, Casán reflexionó: “Depende de la credibilidad que tengan para conmigo. Si me conocen, saben que algo prioritario en mi vida es mi salud. ¿Alguna vez escucharon que esté enferma? Yo solo entro al quirófano para hacerme cirugías estéticas”.

