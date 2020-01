Moria Casán contó una experiencia paranormal que vivió con Cacho Castaña

En “Incorrectas”, América, venían hablando de experiencias paranormales. Sofía Zámolo contó una que le tocó vivir con su padre y finalmente tomó la palabra Moria Casán para contar lo que le tocó vivir el día que falleció Cacho Castaña.

La conductora dijo lo que sucedió el día que llamó a Marina Rosenthal, la viuda del músico.

“A mí me pasó la última (experiencia paranormal) con Cacho Castaña, que en su última etapa estaba muy mal de salud. Yo hablaba cada tanto con Marina, su mujer, porque él ya no estaba bien y le dije: ‘Te doy fuerzas a vos, sabés que vamos para adelante’; y ella ‘Sí, Moria, sí’. Pero un día, no sé por qué, me acuerdo exacta la hora, estaba en mi casa y me agarró una desesperación. Agarré el celular, lo prendí y la llamé a Marina”, relató.

“Le digo: ‘Marina, te mando fuerzas para vos porque sé que Cachito no está tan bien’, y después me dicen que en el momento que ella me manda una ‘respuesta sin respuesta’ –porque tengo las dos tildes azules- fue en ese mismo momento cuando se moría Cacho”, afirmó.

“No pudo responderme porque en el mismo momento que yo llamé… a mí me agarró desesperación de llamarla y ni siquiera tenía el celular prendido. Ella no lo puede creer y lo contará algún día que venga acá”, concluyó Moria y en el piso estaba como invitada una parapsicóloga que no dudó en decirle que ella tenía una conexión "álmica" con Castaña.

Cacho murió a las 11:46 am del martes 15 de octubre del año pasado a causa de una infección en la sangre y una falla renal aguda, sumadas a las complicaciones provocadas por sus problemas respiratorios.

