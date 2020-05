Moria Casán contestó las críticas por su relación con Mühlberger: "La mayoría que habla de mí tiene el c... sucio"

Moria Casán está en el ojo de la polémica por ser muy cercana a Rubén Mühlberger y promover sus tratamientos. Sin embargo, la clínica fue clausurada y el doctor detenido, hoy goza de prisión domiciliaria, acusado de ejercer la medicina sin permisos y vender un “antiviral” contra el coronavirus.

Ángel de Brito se refirió al tema en su ciclo radial de la CNN: “Me dijeron que Moria está muy enojada con lo que están diciendo en los programas sobre ella, pero tiene que entender que es la más famosa”, dijo y lo puso en Twitter la AM arrobando a la diva.

Al verlo, Moria no dudó en contestarle. “Einyel te informan mal, soy la que tiene el palo mayor de los circos mediáticos, entiendo como nadie el juego televisivo adorado. ¡¡No estoy enojada, no me molesta nada porque no miro tele y más cuando hay sobredosis de MÍ!! Solo decirte como siempre #MeImpresionaMiFama #ModoMantenimiento y #Plenitud Love REY”.

Entonces, la ex jurado del Bailando sumó: “Blindada y reseteada contra casi todo, la mayoría que habla de mí salvo muuuuy contadas excepciones, no califican, por tener el ass (el cu...) muuuuy sucio y me halaga que tengan OBSESIÓN por mí, o sea me levantan la autoestima que ya sobrepasó todo”.

Ángel le contestó: “Me alegro que no estés enojada @Moria_Casan y coincido que hay gente obsesionada con vos y no por razones éticas”.

Y, finalmente Moria remató: “Einyel, mirá que lo de la obsesión lo planteaste vos eh, a mí me divierte pero es increíble cómo le molesta a todos que no sea YO, ¡nada peor que la torpeza intelectual maquillada con barro! Mi lengua y otras partes de mi body necesitan un mata fuego jaaa #RelaxEnergético, ¡¡el mejor!!”.

