Moria Casán confirmó la ruptura de Sofía Gala con Julián Della Paolera

"Ayer me quedé a dormir en la casa de Sofía porque algunas veces tiene filmación, otras veces fallan las niñeras y cuando puedo me quedo dormir para venir a hacer mi programa al otro día. Me quedé con los chicos, divinos. Y quería decir que también me quedé porque hace dos meses que se acaba de divorciar, de separar de Julián Della Paolera, el papá de su hijo Dante", arrancó a contar Moria.

"Me da para decirlo ahora porque lo sé. No sé si llamarlo un fracaso, es una nueva experiencia que no resultó. Ya se separó de Diego Tuñón, el papá de su hija Helena (10), ahora se separa del papá de Dante. Es una situación que no es fácil. No es fácil para nadie transitar un duelo y una elaboración de una separación", agregó.

"Ellos ya habían estado separados antes unos meses y volvieron. Y ahora ya hace dos meses que están separados. Obviamente, ella está teniendo una especie de tsunami emocional, prepara sus cosas, hace sus cosas y le cuesta trabajo encuadrarse en esta nueva vida sola con los chicos. Y a él también", dijo luego.

"Están viviendo separados. Por ahora tienen una buena relación, tratamos de que se respeten y de que estén bien. Quería darles esta noticia, que salga de mí en mi programa porque los quiero a ustedes y sé que ustedes me quieren a mí, a mi familia y que siguen mi carrera desde hace tanto tiempo", añadió Moria.

