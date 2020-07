Moria Casán comenzó picante en el “Cantando 2020” y no dudó en ponerle los puntos a Laurita: “Te voy a llamar…”

Finalmente arrancó el tan esperado “Cantando 2020” que tiene como conductores a Laurita Fernández y a Ángel de Brito. Entre los jurados está Moria Casán que ya advirtió desde los primeros minutos del show que será muy fiel a su estilo descarado.

La “One” no dudó en apuntar a Laurita en pleno saludo de presentación y en explicarle que para ella “ya creció” y que ese diminutivo no va más.

“Señorita, a usted la voy a llamar co conductora y le voy a explicar por qué. No tengo nada personal con usted. Decirle Laurita es como un chiquitaje y Fernández es como el presidente. No tengo nada personal contra vos”, le explicó.

Además, no tardó en traer la polémica al piso demostrando que sigue los programas de espectáculos a diario: “Los que hablan mal de vos son otros. La mujer del Tirri (Mimi Alvarado) dijo que eras vomitiva, yo lo único que hice fue ponerte buenas notas. Yo soy buena persona, mi amor”, sumó aclarando que pese a todo su papel será bondadoso.

"¿No te gusta (que te diga) co-co?", lanzó en forma de chicana pero la conductora no dudó en mostrar también su personalidad: "No, me gusta Laurita".

