Moria Casán y el blooper al aire con su vestido: "Se me engancha todo"

Moria Casán tuvo un accidente de vestuario el viernes en pleno aire y mientras estaba dando su devolución en el "Cantando 2020".

La jurado sufrió un imprevisto mientras hablaba y al instante Federico Hoppe fue a avisarle del percance.

LEER MÁS: Moria Casán comenzó picante en el “Cantando 2020” y no dudó en ponerle los puntos a Laurita: “Te voy a llamar…”

La One quedó con una lola al descubierto mientras le daba la devolución a Agustina Agazzani y Facu Mazzei.

"Perdón, señor, se me engancha todo que vine con teta al aire. Bueno, con teta al aire, no. Con ropa interior que se usa, pero se me escapa", reconoció Moria sin rodeos.

LEER MÁS: Nuevos y fuertes audios del doctor Mühlberger sobre Moria Casán: "Tiene el cerebro comido por la cocaína"

Y agregó sobre la intervención del productor: "Viene a decirme... Hoppe, viniste a decirme que se me escapa la teta, papi".

El video.