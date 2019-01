Moria Casán "atendió" a Nancy Pazos: "La que la dejó el marido por la modelo"

Moria Casán abrió este martes Incorrectas "atendiendo" a Nancy Pazos, quien habló pestes de la conductora, "en otro canal", según contó la actriz. abrió este martes"atendiendo" aquien habló pestes de la conductora, "en otro canal", según contó la actriz.

"Habló de mis adicciones. Respetá la edad", arrancó Moria.

Y siguió: "Hablamos de Nancy Pazos, la que la dejó el marido por la modelo. Esa de cama solar berreta...", disparó la One, como para que no quedaran dudas

"Yo te voy a decir lo que sos Nancy Pazos, bombachita sucia, que tenés los dientes limpios porque se hizo los comedores porque los tenía marrones...", continuó Moria.

"Habló de mis adicciones. Yo soy adicta a la vida. Yo no me ofendí. ¿Hay alguien con más sentido del humor que yo?", preguntó la diva.

"No solamente que no me ofendí, si no que te planteé una batalla que vos todavía no acreditás. Sos un papelón", prosiguió.

