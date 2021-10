Moria Casán apuntó contra Susana Giménez: "Yo voy a apostar por el país siempre trabajando y no quejándome"

Fiel a su lengua filosa, Moria Casán se refirió a las picantes declaraciones de Susana Giménez quien había dado que hablar al decir “por suerte me hice uruguaya”.

"A los argentinos nos va mal porque somos jodidos, estigmatizamos, no nos gusta que al otro le vaya bien... Pero nunca tuve ganas de irme a vivir afuera, este país es maravilloso y hay que disfrutarlo. Yo voy a apostar por el país siempre trabajando y no quejándome. Si no me gusta, me rajo. Yo siempre construí todo acá”, arrojó Moria en el ciclo de María Laura Santillán en Infobae.

“Yo pago mis impuestos, nunca recibí un peso del Estado”, agregó, sin filtro, tal como mostraron en Intrusos.

Por último, tras escucharla, Rodrigo Lussich cerró: “Moria se desmarca de Susana cuando dice yo elegí quedarme en el país y no quejarme. Ahí no la nombra pero claramente se diferencia de los dichos de Giménez, que se queja después de irse del país”.