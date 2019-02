Moria "atendió" a Fede Bal: "Está altanero, el chiquitito"

Jorge Rial lo tratara de "altanero", Federico Bal dijo que "no le doy más de comer a los programas de la tarde". Además, el actor y director de Nuevamente Juntos, dijo que no formaría parte de ningún escándalo. En diálogo con el ciclo "Por si las Moscas", por La Once Diez y, días después de quelo tratara de "altanero",dijo que. Además, el actor y director de Nuevamente Juntos, dijo que no formaría parte de ningún escándalo.

"Ahora piensan que soy altanero y agrandado, pero si es así, que lo piensen, no le doy más de comer a los programas de la tarde".

Lejos de dejar pasar sus declaraciones, Moria, atendió al intérprete en Incorrectas e ironizó con las declaraciones del hijo de Carmen Barbieri, a quien volvió a tratar de "Carmencito".

"Están salvados los de la mañana y los de la noche... no va a haber problema", arrancó a decir la diva.

Y siguió: "Él tiene problema con la tarde. No da más de comer. Pero que los de la mañana y los de la tarde no se preocupen. Y agregó, mientras miraban fotos de Federico con su nuevo look ceniza: "Está arrogante el chiquitito... ¿Viste que él cuando habla hace así (pega un salto), como que quiere subirse?". ¡Tremenda!

Mirá!

Embed