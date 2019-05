Morena Rial y el día que habló por última vez con su mamá, Silvia DAuro: Por vos...

Silvia D'Auro y Morena Rial es inexistente. Tanto, que su hija no la quiere ni ver. La relación entrees inexistente. Tanto, que su hija no la quiere ni ver.





"Cortá por Lozano" (Telefe) la hija mayor de Jorge Rial se refirió de forma súper descarnada a su madre. Esta tarde enla hija mayor dese refirió de forma súper descarnada a su madre.





En un momento de la entrevista con Vero Lozano, Morena contó cómo fue el tenso último encuentro cara a cara que tuvo con Silvia: "La vi hace dos años porque yo para mis 15 años le había pedido todas mis fotos para hacer el video. Tuve que recuperar las fotos de todos lados, porque no me las quería dar, me dijo que las había quemado. Y hace dos años me mandó un mensaje, apareció de la nada y me dijo que tenía todas mis fotos, a lo que le respondí que ya no me servían, pero que me las dé. Entonces, nos juntamos, me dio las fotos y tuvimos un encontronazo otra vez. Porque me preguntó para qué la había vuelto a buscar, que si la extrañaba, pero la miré y le dije 'yo por vos no siento nada'. Se puso toda nerviosa, llamó al mozo para pedir la cuenta, me dio las fotos y no la vi más. (...) No sé nada de ella. Tampoco quiero saber nada".

Embed







Tamara Pettinato: "Me gustaría saber qué cosas harías con Francisco igual a la crianza que recibiste, y cuáles tratarías de no repetir". La dura respuesta de More fue tras la pregunta de





Tras una pausa, More se sinceró: "Trato de no repetir casi nada. Era como todo castigo. O sea, Silvia era totalmente lo negativo de una madre... Mi papá trabajaba mucho, estaba los fines de semana cuando nos acompañaba a hockey, pero no es que estaba toda la semana presente. Él tenía mucho trabajo, se iba a las 7 de la mañana y volvía a las 8 de la noche... Pero cuando estaba, era presente. Ella no. Era castigo, no nos dejaba ver la tele, no nos dejaba ir a cumpleaños, no nos dejaba hacer nada".