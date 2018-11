Morena Rial mostró otra ecografía de su bebé: "Quiero tenerte en mis brazos ya"

Súper ansiosa por la llegada de su pequeño niño, compartió el vídeo y expresó : "Mi amor". "Bebé mío te estamos esperando con papá", escribió la joven en Instagram Stories junto a una foto del estudio.

En su regreso a "Intrusos" el lunes, Jorge Rial habló de cómo está la relación con su hija Morena y del embarazo.

"Estamos recomponiendo la relación, no es fácil, con mucha cautela y amor. Lo estamos haciendo con mucha paciencia, sin apurarnos. Ella al primero que le contó que estaba embarazada fue a mí. Fue raro porque yo estaba en Miami y en ese momento no estábamos bien... Yo no sabía si creerle o no, o si todo formaba parte de esa locura que yo viví durante esos meses y que fue muy duro para todos", detalló Rial.





"Me encanta que voy a ser abuelo, para aquellos que dicen que no me gustaba. Ella está bien de ánimo y de salud, se tiene que cuidar un poco más porque tuvo operaciones complicadas. Pero va seguido al médico y está bien. Me hace feliz ser abuelo y verla a ella feliz también", explicó.