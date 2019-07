Morena Rial contó que denunció a su ex por "violencia": "La pelea que tuve con mi padre fue por su culpa"

A pocos meses del nacimiento dese separó dee hizo público el motivo:

En una extensa nota que le dio hoy a la mañana al ciclo "Involucrados" y donde se cruzó por primera vez en cámara con su padrino, Luis Ventura, More contó que le hizo una denuncia a su ex por violencia y que le impuso una medida perimetral: "Sí, hubo violencia, dije que no lo iba a responderlo pero fue desde que nació Francesco".

La hija de Jorge Rial se mostró en todo momento con lágrimas y dijo que su padre tenía razón sobre lo que era su ex pareja. Rial, que estaba mirando el ciclo, habló con la producción para que le trasladen el mensaje a su hija sobre el amor que siente por ella. No quiso salir al aire dado que es un tema delicado y que Morena ya tiene edad para hablarlo ella en cámara.

Embed

"Siempre sospeché que me era infiel. Nunca tuve las pruebas contundentes. Vos vas y le preguntás y te dicen que no. Hace una semana pude comprobarlo", amplió Morena Rial, y afirmó: "Teníamos momentos, habían momentos buenos, malos, siempre voy a decir que a principio de la relación yo me estaba hablando con otro chico y él siempre me recriminó eso y me hablaba de ese lado. Esos mensajes a él le molestaron. Con la persona con la que él me hizo cortar completamente de raíz todo fue una persona que estuvo en casi todas mis operaciones importantes", enfatizó.

En un momento de la charla tomó la palabra Luis Ventura, su padrino, quien dijo: "En realidad voy a hacer el diálogo con Morena en una cámara de televisión cuando en realidad ya hemos hablado hace un ratito, yo sé lo que le pasa a Morena, el show debe continuar. Y te voy a preguntar si hablaste con tu papá". Y More contestó: "Sí, hablamos y me dijo que me iba a acompañar".

"Yo luché por mi familia, por el papá de mi hijo, la pelea que tuve con mi papá fue por él, por su culpa, mi internación fue por culpa de él", terminó.

Embed