Morena Rial confirmó que se separó de Facundo Ambrosioni

Por medio de Instagram, Morena Rial confirmó que ya no está más de novia con Facundo Ambrosioni. La cosa parece que se complicó a finales del mes pasado, luego de que el futbolista la acompañara a la gala del "Super bailando", en donde participó acompañando a Charlotte Caniggia en la salsa de 3. "¡Gracias mi amor por estar siempre acompañándome en todo! ¡Te amo con todo mi corazón", escribió Morena después de su paso por la pista.

Pero tras eso todo cambió, sucedió algo y la hija de Jorge Rial dejó de seguir a Facundo en Instagram y con ese dato comenzaron las sospechas de que estaban atravesando una crisis. Esta mañana, por medio de las preguntas que le hicieron sus seguidores en esa red social, la joven confirmó que está "separadísima".

"En unos días vuelven", le comentó uno de sus seguidores, acostumbrados a las muchas idas y vueltas que tuvo la pareja que fueron padres de Facundo Benicio el 27 de marzo. Pero Morena fue contundente y respondió: "No, olvidate".

Además, la hija de conductor de "Intrusos", América, agregó una frase para no dejar dudas de que esta relación, que iba un poco más de un año, terminó para siempre: "Si algún día no me encuentras, búscame entre las oportunidades que perdiste".

Otro seguidor le comentó: "Tranquila, no pasó nada. Un hombre no es el final", y Morena respondió: "jaja, obvio! tranquila. Nadie muere de amor".