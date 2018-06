Morena Rial anunció su separación de Facundo Ambrosioni

Facundo Ambrosini. En medio de la mala relación que mantiene con su padre, el conductor de Intrusos Jorge Rial , este miércoles, Morena, anunció en las redes sociales su separación de

"Hoy me separé de la persona a la cual siempre voy a llevar en mi corazón, la que me cuidó y me amó. La que se quedó en la clínica a dormir cuando nadie se hizo cargo de mí. La persona que se puso al hombro a una chica que sufrió mucho en su vida y va a seguir sufriendo", arrancó diciendo Morena.

"Te voy a amar siempre. Terminamos una relación sana y sincera, de un amor verdadero, pero hoy está terminada. Gracias nuevamente por todo. Sé Feliz @facuambrosioniok. ¡Gracias por todo lo que vos y tu familia hicieron por mi! Y perdón por tan poco", concluyó junto a una serie de fotos junto al muchacho.

Pero los mensajes de More tuvieron respuesta y, a los pocos minutos de publicados, Ambrosini le dedicó un mensaje a su –ahora- ex, a través de Instragram Stories: "Y no queda otra. Como siempre, cabeza en alto que esto sigue... ¡Y si se tiene que empezar de cero, pues se empieza!".