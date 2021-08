More Rial se sumó a la tendencia de Lali Espósito y se tiñó el cabello de rosa

Al igual que Lali Espósito, More Rial se animó a teñirse su cabello de color rosado. Mirá la foto en esta nota.

NUEVO LOOK

More Rial se sumó en las últimas horas a la tendencia de Lali Espósito y a la de muchísimas famosas que están al tanto de los últimas novedades en hairstyle al animarse a teñirse su cabello de rosa pastel.

Sin embargo, a diferencia de la cantante, la hija de Jorge Rial no se expuso toda su cabellera a dicho color, sino más bien a mechones aislados.

Renovada y feliz por el resultado de su cambio de look, More compartió varias fotos mostrando su nueva onda y esta nueva etapa en su vida.

"Rosa activado", manifestó junto a emojis de este color en Instagram. Además, sumó a la publicación la canción de María Becerra, Mi debilidad. Esta no es la primera vez que More se tiñe de rosa, tiempo atrás, ya se había mostrado con ese look.

