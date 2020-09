More Rial va por el sueldo del "Cantando 2020" de la Bomba Tucumana

El abogado de la hija de Jorge Rial reveló que la querella iniciada a la cantante no se va a detener pese a que ella declaró que no tiene bienes para responder.

Morena Rial demandó a Gladys la Bomba Tucumana por un dicho que tuvo en el programa que conduce el padre de la joven, "Intrusos".

El reclamo es por discriminación ya que la cantante tropical enumeró las cosas que le escriben por redes sociales y dijo la desafortunada frase: "mamá de Morena Rial".

“No tengo plata, voy a tener que ir presa”, fue la excusa que esgrimió la participante de "Cantando 2020" en una entrevista brindada hace pocas horas.

Alejandro Cipolla, abogado de Morena, habló hace pocas horas con Teleshow sobre estos dichos y afirmó que irán por el sueldo que Gladys tiene en el certamen "Cantando 2020".

"Que cuando ella va al programa y se refiere a las cosas malas que le decían, menciona: “Sos la mamá de Morena Rial”. Eso se suma a que, en el día de ayer, dio una nota en la cual manifiesta textualmente: “Yo estaba enumerando las barbaridades que la gente me decía”. Como asegurando que el hecho de que le dijeran que es la “mamá de Morena Rial” era una “barbaridad”. Eso es un acto de discriminación por parte de ella hacia mi clienta", argumentó el abogado.

Y agregó: "Yo escuché la entrevista que dio y me pareció ridícula. Nosotros vamos a hacer una denuncia contravencional en la Fiscalía de Discriminación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En principio sí, la íbamos a iniciar como una querella penal en la Justicia de la Nación. Pero, como por el tema de la pandemia los juzgados todavía no funcionan, decidimos seguir por esta vía. Pero no hay penas de prisión: hay multas y resarcimiento económico. Y después, en todo caso, tendrá que hacer algún tipo de tarea comunitaria o algo por el estilo".

Sobre los problemas económicos de La Bomba, afirmó: "Nunca llamó para pedir disculpas y tampoco sé qué me diría mi clienta si lo hiciera. Por ahora, yo tengo instrucciones de seguir adelante con las acciones penales. Y pregunto, ¿en el programa no le pagan? Si no tiene plata le vamos a embargar el sueldo del Cantando...".

