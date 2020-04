More Rial, separada, mostró su costado más sexy

Luego de una dura pelea que Facundo Ambrosioni y Morena Rial protagonizaron en un Instagram Live , la pareja tomó la difícil decisión de separarse.

En las últimas horas, una selfie de la hija de Jorge Rial sorprendió a su casi millón y medio de seguidores, ya que mostró a More en un conjunto de encaje negro, lista para irse a dormir.

Además, la mamá de Francesco acompañó su autorretrato con la canción "Porno", un feat. de reggaetoneros como Rich Music LTD, Sech y Dalex , entre otros, cuyas letras están algo subidas de tono.

Morena y Facundo estuvieron en el centro de la polémica por un confuso y violento episodio en las redes sociales. Todo comenzó un domingo por la noche cuando, en medio del cumplimiento de la cuarentena obligatoria que rige en Argentina por coronavirus , la hija de Rial mantuvo una "íntima" charla con una amiga a través de un vivo de Instagram.

Luego de una anécdota, la amigo de Morena leyó el siguiente mensaje: "Violencia de género, cagalo a piñas". La respuesta de Morela no tardó en llegar: "Chicos, yo no le voy a pegar, pobre. Me da hasta lástima, después sale perdiendo él". Lejos de pasar desapercibido, en el video se logró escuchar la respuesta de Facundo que la llamó "tóxica". De inmediato, Morena gritó: "Tóxica será tu vieja , ¿escuchaste, no?" y se dirigió a su público para referirse a las veces que él le fue infiel.

