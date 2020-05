More Rial y un profundo mensaje tras su separación con Facundo Ambrosioni: "Si te llaman..."

Luego de una dura pelea que Facundo Ambrosioni y Morena Rial protagonizaron en un Instagram Live, la pareja tomó la difícil decisión de separarse.

El futbolista tramitó un permiso, dejó la casa que compartía con la joven en el barrio porteño de Villa Devoto y viajó a Córdoba. Todo en plena vigencia de la cuarentena obligatoria para mitigar el avance del coronavirus.

Pero la hija de Jorge Rial sigue en su rol de emprendedora a través de las redes y mostrando como va creciendo su hijo Benicio, que ya se lo vio parado y bailando alegremente.

Y cada tanto, la influencer comparte alguna storie con doble sentido, para pensar...

El mensaje esta vez fue para reflexionar: "Si te llaman loca, pregúntate primero esto", con una simbología particular.

