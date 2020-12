More Rial se prepara para su debut teatral en Carlos Paz: "Amo Córdoba y me encanta vivir ahí"

Morena Rial tendrá su primera experiencia como actriz en Villa Carlos Paz el próximo verano.

La hija de Jorge Rial estará en “La Mentirita”, obra que será estrenada el 1 de enero en el Teatro Del Lago de la ciudad cordobesa, protagonizada por Iliana Calabró, Fredy Villarreal, Rodrigo Noya, René Bertrand y Laura Bruni.

El viernes pasado, se llevaron a cabo las fotos de la marquesina para el teatro y Morena tuvo que viajar desde Córdoba hacia Buenos Aires. En una entrevista exclusiva con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, More contó como se prepara para su debut teatral.

"Surgió la propuesta para hacer teatro hace unos días, me llamó la producción, fue una buena idea y me gustó", comenzó diciendo la hija de Jorge.

Luego agregó: "No puedo adelantar mucho de mi personaje, pero es una chica como que necesita sacarse fotos con una persona famosa y todo se va desarrollando a través de una mentirita. Estoy muy nerviosa y preparándome con todo, René me ayuda mucho para prepararme como actriz".

"El elenco que se formó es un amor y aprendo de todos. Vamos a estar hasta marzo haciendo temporada. Yo me voy a Carlos Paz y me instalo directamente allá, amo Córdoba y me encanta vivir ahí. Estoy muy tranquila con estar allá", indicó More.

Si bien no quiso hablar de su vida privada y en las notas de prensa se centró básicamente en su nuevo rol actoral, la joven le manifestó a sus compañeros que sigue sola y que no está reconciliada con Facundo Ambrosioni, el papá de su hijo Francesco.

Su residencia en Córdoba es pura y exclusivamente para que su hijo se críe cera de su papá. No hubo intentos de reconciliación y ahora está muy tranquila con la idea de meterse de lleno en el mundo de la actuación.

Fotos: Eduardo Aguada