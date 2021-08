More Rial y Gladys La Bomba Tucumana, reconciliadas

Tras enfrentarse en la Justicia, Gladys La Bomba Tucumana y More Rial se encontraron en un boliche porteño y limaron asperezas. Los detalles.

A dos meses del accionar de la Justicia, More Rial y Gladys "La Bomba" Tucumana se reencontraron en un boliche porteño y, además de limar asperezas, se sacaron una foto juntas.

Luego de sentirse "agraviada" por la cantante, la hija de Jorge Rial cambió de opinión y el fin de semana pudo aceptar el perdón de Gladys.

Según trascendió, la noche del sábado tanto la cantante como More hicieron sus reservas en un conocido boliche de Palermo por separado, pero, casualmente, el RRPP del lugar las había ubicado en dos mesas contiguas pasando por alto el conflicto entre ellas. Al rato, pasada la incomodidad, el hombre les propuso acercarse para que pudieran limar asperezas.

Gladys le pidió perdón a la joven por sus dichos poco felices en "Intrusos", el programa que en aquel entonces conducía Jorge Rial. “Nunca te quise lastimar, yo te quiero mucho de verdad”, aseguró la cantante frente a los presentes que no tardaron en registrar el reencuentro con sus celulares.

Luego La Bomba habló con "El Run Run del Espectáculo" y aseguró que el reencuentro con la joven había sido muy lindo. “Fue grato poder abrazarla, darle un beso y que reine la paz. Más en estos momentos feos", compartió.

"Nos encontramos, justamente, para trasmitir que es mejor estar bien con las personas y no mal por cosas que no han sucedido. Por lo menos, no entre ella y yo. Porque yo la quiero mucho y nunca haría nada para dañarla, ni a ella ni a nadie. Así que nos sacamos una foto, para todas las personas que piensan que existe algo raro. Está todo excelente. Y yo la aprecio mucho desde siempre a More”, indicó Gladys.

LEER MÁS More Rial se lanza a la política: a dónde apuntará su gestión