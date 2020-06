More Rial y fuerte un mensaje para ¿Facundo Ambrosioni?: "Ya no lloro más por vos, anda a..."

Hace un mes More Rial confirmó su separación definitiva de Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo Francesco Benicio.

Luego ella contó que descubrió unas charlas del futbolista con otras mujeres en su celular y por ese motivo ya no habrá una vuelta atrás.

Ahora, More subió una sugestiva canción a su cuenta de Instagram, con un mensaje que parece estar claramente dedicado a su ex pareja.

"Andá a la pu...que te parió, no lloro más por vos, no sufro más, tomate el palo no te pienso llamar. No me vengas a rogar, andate...", reza la letra del tema elegido por ella.

Hace unos días, More Rial explicó el motivo por el que Facundo Ambrosioni la llamó “tóxica”.

“Ya era como hacernos mal, entonces decidimos que ella siga con su vida y yo con la mía. Y que sea lo mejor para cada uno. Era como muy tóxica la relación”, dijo él sobre el rompimiento.

Entonces, More salió a explicar el por qué de esa frase. “No es tóxico contarle a tu pareja lo que te molesta. No es tóxico contarle tus problemas y buscar ayuda en tu pareja. No es tóxico reclamarle algo por culpa de tu inseguridad. Tóxico es guardarlo y no sacar lo que sientes por miedo a arruinar todo. Las cosas se hablan”, escribió la rubia.

