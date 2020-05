More Rial explicó el motivo por el que Facundo Ambrosioni la llamó “tóxica”

More Rial y Facundo Ambrosioni tuvieron un tenso cruce en vivo en las redes antes de terminar de forma definitiva al vínculo. Los padres de Francesco Benicio discutieron y en medio de eso se lo escuchó al futbolista decirle “tóxica” a su pareja, quien le retrucó “tóxica será tu vieja”.

LEER TAMBIÉN: El mensaje de Morena Rial a Francesco en medio de su separación de Facundo Ambrosioni

“Ya era como hacernos mal, entonces decidimos que ella siga con su vida y yo con la mía. Y que sea lo mejor para cada uno. Era como muy tóxica la relación”, explicó Facundo sobre el rompimiento.

Entonces, More salió a explicar el por qué de esa frase. “No es tóxico contarle a tu pareja lo que te molesta. No es tóxico contarle tus problemas y buscar ayuda en tu pareja. No es tóxico reclamarle algo por culpa de tu inseguridad. Tóxico es guardarlo y no sacar lo que sientes por miedo a arruinar todo. Las cosas se hablan”, escribió la rubia.

Además, agregó un “¿Okkk?” junto a varios emojis llorando de risa, para que dejen de molestarla sobre el tema.

LEER TAMBIÉN: More Rial explicó por qué dejó a su hijo al cuidado de Jorge: "Tuve un problemita"