More Rial explicó por qué dejó a su hijo al cuidado de Jorge: "Tuve un problemita"

Sorprendió una imagen que publicó Jorge Rial cuidando a su nieto. Y, se le sumó preocupación cuando se supo que se debió a un problema de salud de More, ella ahora explicó todo.

Tras la separación de More Rial con Facundo Ambrosini, tras un confuso y violento episodio que se vio en las redes, el deportista dejó la casa que compartían y la hija de Jorge se quedó al cuidado del hijo de ambos, Francesco Benicio.

Sin embargo, una foto del conductor de “Instrusos”, América, en su casa con el niño despertó preocupación en los seguidores de More sobre si le había sucedido algo. El periodista aseguró que su hija había tenido un problema y le pidió que lo cuide.

“Fue un caso de urgencia. Tranquilos. No se rompió nada. Estuvo el tiempo necesario y volví a llevarlo. Solo y con todos los recaudos del caso. Más el permiso. No fue recreativo. Gracias por preocuparse”, explicó desde su cuenta de Instagram aclarando que no rompió la cuarentena ya que tenía el permiso correspondiente.

“Tuve que ir al médico chicos, no importan los motivos pero tuve que ir al médico”, agregó.

“A mi nene no le pasó nada, chicos. Yo tuve un problemita y se tuvo que ir con mi papá”, sumó y volvió a confirmar: “Mi hijo no se cayó en un ningún momento. Son unos imbéciles, así nomás. Para empezar, mi hijo jamás se me cayó”.

