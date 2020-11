More Rial contó cuánto llegó a pesar antes de someterse a la cirugía de bypass gástrico

Con 21 años, More Rial está empoderada y feliz con lo que logró durante todo este tiempo. De chica sufrió mucho bullying por tener sobrepeso motivo que la llevó a decidir someterse a una cirugía de gastrico.

Su peso sigue siendo muchas veces objeto de agresión para algunos en las redes, pero ella contó que ya no le importa porque cuando mira para atrás se da cuenta que logró bajar muchísimo.

LEER TAMBIÉN: Morena Rial anunció que volverá a pasar por el quirófano

Un usuario de Instagram le preguntó cuando llegó a pesar como máximo y More no tuvo problemas en responder que alcanzó los 145 kilos.

"Yo llegué a pesar 145 kg, por eso mismo hoy los comentarios de m... que me hagan ya no me afectan", expresó la mamá de Francesco Ambrosioni.

"O si me llegan a herir porque soy humana y a veces me agarran bajones, pienso en lo que pude lograr y me siento super orgullosa de mí", terminó sobre los motivos por los que se hizo tan fuerte,

Además, al adelgazar la joven se sometió a otras cirugías para retocar algunas zonas, como sus lolas luego de perder peso y ser mamá.

LEER TAMBIÉN: More Rial publicó una foto al borde de la censura