La mordaz respuesta de Matilda Blanco a María Fernanda Callejón: "Tiene bajar su ego, aplacarlo"

La semana pasada, fue una sorpresiva noticia la renuncia de Nora Cárpena a "Corte y Confección Famosos". En un primer momento, la actriz no explicó por qué tomó la decisión, pero, de todas maneras, se intuía que tenía que ver con en bajo rendimiento que tuvo y la gran exigencia del jurado.

Luego la actriz habló en "Los ángeles de la mañana", y no tuvo reparos al contar por qué decidió dar un paso al costado del reality conducido por Andrea Politti.

“Yo había entrado ahí porque me interesaba y nunca había hecho un reality. Me interesó todo lo que conllevaba”, dijo Nora en el programa de Ángel de Brito.

“Sentí que no me trataron bien, pero no fue por un tema de notas. No lo sentía de parte de Verónica. Yo creo que tratan mejor a los hombres que a las mujeres, en general. Eso es lo que siento, es algo absolutamente personal”, continuó, haciendo énfasis en la diferencia que hacen entre varones y mujeres.

Haciéndose eco de las palabras de la exparticipante, María Fernanda Callejón habló con PrimiciasYa.com y se refirió a la jefa del taller, Matilda Blanco, con quien no tuvo piedad a la hora de criticarla tras el cruce que mantuvieron esta semana en el reality.

"Matilda hace un personaje que roza el maltrato, y comparto lo que decía Nora. Pero si se zarpa conmigo, yo la freno, le freno el carro. Igual entiendo que es un personaje para generar discordia, es así como en todo reality", señaló la participante del programa de costura de El Trece.

Sobre el jurado, integrado por Fabián Zitta, Vero de la Canal y Benito Fernández, al igual que Nora, cree que tienen favoritos entre los participantes

"Se nota que el jurado tiene ciertas preferencias con algunos participantes. A veces las devoluciones que hacen tratan de desestabilizarnos. El jurado debe tener algún favorito", indicó.

Y resaltó: "Yo esto aprendiendo acá, escucho todo. Pero el jurado no lleva una coherencia. Y no nos pueden medir con una misma vara porque algunos saben más y otros menos, está bien son las reglas. Y lo digo a título informativo, no me estoy quejando porque estoy feliz de estar en este programa".

Tras leer las declaraciones en este portal, Matilda Blanco también habló con PrimiciasYa.com y le respondió de manera picante a Callejón: "La señora Fernanda Callejón tiene que entender que ella está en un reality, que ella entró sabiendo que existía un personaje como el mío. Es un personaje, ¿está? De hecho, que no finja. Ella sabe. Y tiene que recordar que tiene que bajar su ego, aplacarlo. Ella no está en un teatro de revistas donde ella encabeza una obra, nada que ver. Esto es un juego donde tiene que demostrar sus aptitudes y este personaje exigente, que es la jefa de taller, le va diciendo cómo hacer las cosas y obviamente toca el ego de los actores que necesitan ser amados, queridos y aplaudidos".

