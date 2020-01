Mora Godoy vs. Natalie Weber: "Me parece una estupidez lo que estás diciendo"

Esta semana, Mora Godoy brindó una entrevista al ciclo "Intrusos" y volvió al ruedo con sus diferencias con el "Bailando" de Marcelo Tinelli, programa en el que participó en dos oportunidades.

La bailarina fue eliminada en 2019 por Charlotte Caniggia y siempre puso en duda la veracidad del voto telefónica, además de denunciar que sufrió maltratos a lo largo del ciclo.

LEER TAMBIÉN: Mora Godoy, con los tapones de punta contra Tinelli: "No volvería al Bailando porque me maltrataron"

"No volvería al Bailando, en este momento no tengo ganas, quedé como muy lastimada. Me parece que fue injusto e innecesario el maltrato. No estoy enojado. El mayor maltrato lo sentí de parte de todos", expresó.

Y agregó: "Hoy estoy parada en un lugar donde estoy trabajando en una cultura inclusiva y jamás desmerezco y descalifico a ningún bailarín cuando está haciendo su trabajo. Conmigo eso no pasó".

En tanto, esta tarde fue convocada por "Incorrectas", programa que conduce Moria Casán, y se trenzó con la panelista Natalie Weber.

La vayaina le dijo que no estaba bueno que hable mal del programa y aseguró que lo hace porque quedó elimina. "Si hubieras ganado no hablarías así", enfatizó Natalie.

"¿Quién habla?", preguntó Mora, y enseguida replicó: "¡Me parece una estupidez lo que estás diciendo, Natalie!".

Y la esposa de Mauro Zárate no se quedó callada: "A mí me parece una estupidez lo que estás diciendo vos. Estás hablando mal de todo un programa".

"¡Estudía la carrera que hice!", se defendió Godoy con la chapa de quien recorrió el mundo bailando. "Yo no hablé mal, dije que no estoy de acuerdo, que sentí en perspectiva cuando me fui que no fui bien tratada. No estoy hablando mal, para nada", añadió.

LEER TAMBIÉN: ¡Festejo en Dubái! 10 años de amor para Natalie Weber y Mauro Zárate