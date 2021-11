Mora Godoy a Matilda Blanco: "No me interesa saber si estoy bien o mal vestida"

Mora Godoy aprovechó la oportunidad de tener a Matilda Blanco enfrente en el ciclo Debo Decir, América, para aclarar algunas diferencias que tenía del pasado cuando la asesora de imagen la cuestionó en televisión por su look en el ciclo La jaula de la moda.

La bailarina le dijo a Matilda Blanco apenas salió el tema de la vestimenta de los famosos: “Te voy a decir que una cosa que te debo y te la voy a decir ahora. A mí me has pegado a veces. Y te lo quiero decir, por eso recién hablé de la mirada del otro”, comenzó Mora Godoy.

Y continuó: “No quiero ni que me abraces ni que me pegues. No me interesa saber si estoy bien vestida o si estoy mal vestida. No, no me pasa por ahí”.

“Está perfecto porque ya no lo hago”, se defendió la asesora de imagen. “No más destratos, porque hay un tema también con eso en la televisión. A mí me han destruido en ese programa, no me acuerdo como se llama porque yo le digo La jaula de las locas”, insistió la bailarina.

Y Godoy siguió: “Han sido muy despectivos, muy maltratadores...Me dijeron que me hice un vestido con las cortinas y, tal vez, mi abuela se lo hacía con las cortinas. Entonces, no está bueno eso”.

“Quiero decirte algo con respecto a lo que decís, porque te entiendo. Los que mencionaste son amigos, yo a veces voy y colaboro con La jaula... Mi abuelo era sastre y de ahí viene mi amor por la moda. Y tengo que decirte que siempre para mí fue un juego. Y, cuando me di cuenta de que a muchas personas les hacía mucho daño, las hería, traté de ir por otro lado. Algunas celebridades me llamaban y, a otras, yo las llamaba y les avisaba, porque el que avisa no traiciona. Pero la cuestión nunca es hacer daño”, argumentó Blanco.