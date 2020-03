Mora Godoy: "Hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus, no me vuelvo a subir a un avión"

La pandemia del coronavirus tiene en vilo a toda la farándula argentina y a nivel internacional.

El virus generó que todos estemos en cuarentena para prevenir contagios. Las estrellas del espectáculo disfrutan de la familia, hacen ejercicio y comparten publicaciones a través de las redes sociales.

En el caso de Mora Godoy, se encuentra compartiendo estos días con su hija Bianca, de 12 años. En una vivo de Instagram con PrimiciasYa.com, la bailarina contó que se desenvuelve mejor en la limpieza del hogar que en la cocina: "Cocinando no soy muy buena y no me sale casi nada", indicó.

Pero además, contó cómo será su vida tras la pandemia: "Yo creo que cuando pase esto, va a ser una antes y un después para todos recién cuando esté la vacuna".

"En el momento que se aplique la vacuna yo dejo de tener miedo, me tomo un avión y voy a cualquier lugar. Sin vacuna no voy programar un show, no me voy de vacaciones, nada", remarcó Mora.

Y luego contó: "De hecho, a principios de febrero, yo pensaba tomarme unos días de vacaciones en marzo e irme al extranjero. Tenía ganas de tomarme un avión e irme. Pero yo ya vi en ese momento lo que sucedía en el resto del mundo y dije 'ni loca me tomo un avión'. Era una locura y esto se estaba expandiendo, ahí me bajé. Me tomé 4 días y me fui a Gualeguaychú. Ya te das cuenta que tuve muchísimo cuidado. Me fui del 1 al 5 de marzo, antes que se declare todo. Por suerte no me fui al exterior".

