Mora Godoy habló por primera vez de su separación de Gustavo Sofovich: "No funcionó"

Si bien ambos son reservados con respecto a su vida privada, hace unas semanas Mora Godoy y Gustavo Sofovich habían blanqueado su romance tras varios meses de mantenerlo en secreto. Sin embargo, la historia entre la bailarina y el productor llegó a su fin.

Tal como informó PrimiciasYa.com el pasado 13 de mayo en exclusivo, el contexto de pandemia sumado a las responsabilidades laborales de ambos, las exigencias y sus tiempos, hizo que el vínculo se desgastara hasta quebrarse por completo.

Y ahora, Mora habló por primera vez e hizo referencia a la ruptura del vínculo con el productor. “Gustavo es una excelente persona, nos estábamos conociendo y en ese proceso uno no sabe cómo puede seguir. Hoy no funcionó, no se sabe el día de mañana", dijo.

"Estoy enfocada en mi hija. Hoy estoy enfocada en otras cosas, son momentos. Realmente una excelente persona y productor excepcional”, agregó en diálogo con el ciclo "Agarrate Catalina" de Catalina Dlugi en La Once Diez.

En marzo, cuando lo invitaron al ciclo "Vino Para Vos" que conduce Tomás Dente, Sofovich se refirió a Godoy de una forma muy especial, aunque en ese momento aún estaban saliendo. En la charla con el periodista consideró que "es un ser humano con una sensibilidad inmensa" y contó que había un código entre ambos en donde quedaron en que no iban a exponer en los medios la relación.

"El otro día se me cayó una lágrima cuando la vi bailar. Me emocionó ver la mujer que tengo al lado. Es inmensa. Nada de esto estaba planeado, nos estamos conociendo, nos llevamos muy bien. Le digo 'por suerte conoces a este Gustavo, del cual yo también me estoy enamorando'. Es una mina diferente. Es un ser humano diferente. Con una sensibilidad diferente para todo, para su arte, para conmigo", concluyó.

