Mora Godoy sobre el audio de Mariana Nannis: "No voy a permitir la agresión"

Si bienaclaró que no cenó sola conla realidad indica que muchos comienzan a hablar de un posible romance entre ambos.

Anoche, en otra emisión de "ShowMatch", la morocha confesó que compartió una comida con él y que le contó que está separado de su esposa, Mariana Nannis.

"No, es muy amigo de un amigo mío y justo cenamos una vez los tres juntos. Nada más", contó Godoy en charla con Marcelo Tinelli, y agregó: "En la cena él me dijo tres veces que estaba separado hace unos meses. Dijo eso, pero no tengo idea".

Charlotte Caniggia, que estaba presente en el estudio, salió a negar a su compañera en el certamen: "Mi papá está con mi mamá. ¡Pará! O sea, la matamos. La mato yo".

Embed

Ayer, en "LAM", el programa de Ángel de Brito, Mariana Nannis envió un audio muy fuerte contra Mora Godoy: "Vos sabés de la put... esta que sale con mi marido, sabés que se la cog... porque el otro día vos estabas con mi marido y con ella. Subo a un avión y la voy a agarrar yo personalmente. A ella y a mi marido. Los voy a cagar a trompadas a los dos. Les voy a romper la cabeza. Decile que le voy a arrancar todos los pelos que tiene encima en la cabeza por haberse metido con un tipo casado. Ve a mis hijos todos los días, a Charlotte, a Alexander, no tiene vergüenza, pero tenés razón, ¡qué vergüenza puede tener si es una put...!".

Embed

Primiciasya.com pudo dialogar con Mora un día después del escándalo que aún está instalado en los medios y la bailarina aclaró sobre el tema: "Estoy un poco sorprendida, no tengo idea quién estuvo en el restaurante que le pudo contar a Ángel de Brito que me hizo la pregunta, fue una cena empresaria, de tres personas de negocios, y después se armó todo este lío. Es parte de malos entendidos. Pero lo que sí no voy a permitir es la agresión de nadie hacia mía bajo ningún punto de vista. Sobre todo, de ese chico (por Alexander) que se refirió a mí con palabras agraviantes, dentro de su ignorancia total, contesté ayer en el programa como sentí que tenía que haber contestado, me mantuve con la altura de siempre en algo que a mí no me suma. Evidentemente a ellos le suma, pero a mí no, en lo más mínimo. Es un país inmensamente generoso que le da trabajo a personas que sinceramente no se lo ganaron en lo más mínimo".