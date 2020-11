Mora Godoy cierra su escuela: "Apoyo a este Gobierno pero hay funcionarios sin sensibilidad"

Tras 20 años de su escuela de danza, tango y teatro, Mora Godoy cierra las puertas de su empresa.

En "Informados de todo" habló de la crisis por la que atraviesa producto de la pandemia del coronavirus y años previos que no venían tan bien.

"Llevo 10 meses sin trabajar. Hace 20 años que estoy acá. Toda una historia. Acá viví un montón de cosas. Es mi lugar de ensayo, de creación. Está todo el vestuario de mi carrera. Es muy duro y difícil. Pero para poder seguir adelante tengo que desprenderme del lugar que después de 20 años se va y rematar gran parte del vestuario que sé que muchos bailarines lo pueden necesitar", dijo Mora en charla con el equipo de Guillermo Andino.

Y agregó: "Nosotros la escuela para clases grupales la cerramos hace unos pocos años porque fue muy difícil sostenerla en la Argentina. Me dediqué a los shows internacionales. Llevábamos las obras al mundo. Dábamos clases privadas y obviamente no tuvimos ningún tipo de respuesta. Yo creo que hay funcionarios que funcionan bien y otros que no tienen sensibilidad y no están escuchando a los que más necesitan".

La empresaria recalcó que no recibió ayuda de ningún tipo y que su actividad quedó fuera de todo tipo de subsidio.

"Nosotros no entramos en el ATP, en el IFE, no entramos en los subsidios. Turismo tuvo miles y miles de millones. Nosotros somos turismo porque vienen turistas. Hay muchos que pertenecemos a turismo y cultura pero no fuimos escuchado por quienes corresponden", manifestó.

En tanto, Mora dijo que ella votó y sigue bancando al gobierno y a Cristina Kirchner pero que hay funcionarios que tiene poca sensibilidad.

"Yo voté y apoyo absolutamente al gobierno. Hay cosas que se pueden mejorar y cambiar pero hay que apelar a la sensibilidad. Y a los que menos tienen y necesitan. Se ha repartido en turismo subsidios a gente que tuvo ingresos en dólares el año pasado. No corresponde", finalizó.