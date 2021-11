Mora Godoy y su anécdota con Robert Duvall, el actor de "El Padrino"

Mora Godoy, la más prestigiosa bailarina y coreógrafa argentina de Tango, vistió a Jey Mammon en su programa Los Mamones (América) para presentar "Esa Mujer es Tango" el espectáculo que marcará su regreso a la Avenida Corrientes y que se presentará por única vez el próximo 20 de Noviembre en el teatro Ópera.

En medio de una divertida y entretenida entrevista Mora hizo un repaso por sus mejores anécdotas: desde cuando bailó para los Rollings Stone en un show privado; pasando por su baile con el Presidente de EE.UU. Barack Obama en su visita a Buenos Aires; hasta cuando batió el Récord Guinness de Baile en Altura al danzar en una plataforma suspendida a más de 60 metros en la punta del Obelisco porteño.

Pero la más comprometida fue cuando recordó sus encuentros con Robert Duvall, el actor de El Padrino. "Él hizo una fiesta en una milonga y me invitó especialmente a bailar con él. Baila muy bien y bailamos muy lindo", "¿Hubo un ondón?" quiso saber Jey. "No pasó nada pero no me gustaría decirlo porque la mujer de él es argentina y no corresponde." A lo que el conductor saltó con un irónico comentario: "No, no. No pasó nada." Y estallaron las risas.

Mora se vio obligada a aclarar: "Pasar no pasó nada, pero él estaba ilusionado. De hecho, esa noche que bailamos en la milonga, me preguntó cuál era mi sueño y yo le conté que mi sueño era hacer un musical de tango con una historia. Ese musical después fue: Tanguera. Y él vino a verlo con su mujer y cuando llegó, se me acercó después del show, estaba muy emocionado y me dijo: vine a ver cumplido tu sueño." "¿Y la mujer que onda?" interrogó Jey. "Macanuda, divina'', sentenció Godoy, "además escuchó todo. Estaba ahí, pero me pareció un gesto bellísimo de él."

Además, confesó que está conociendo a alguien y que tiene una relación reciente pero no quiso entrar en detalles. Y adelantó de forma exclusiva que se presentará en el verano en el teatro Tronador de Mar del Plata.

Una artista todo terreno que se lució bailando "La Cumparsita" y la rompió. Se llevó todos los halagos. El conductor y la coreógrafa se animaron a entonar el clásico: "Cambalache" y como si fuera poco Jey se animó al dar sus primeros pasos en el tango de la mano de la número uno.

Las entradas para "Esa Mujer es Tango" , el espectáculo protagonizado y creado por Mora Godoy que se presentará en una única función el 20 de noviembre, están a la venta en la boletería del teatro Ópera y a través de Ticketek.