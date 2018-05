Mora Furtado: "Antes se aceptaba la belleza natural y ahora hay esqueletos caminando en la pasarela"

Mora Furtado se confesó en una entrevista e hizo un repaso sobre lo más destacado de su carrera y familia. se confesó en una entrevista e hizo un repaso sobre lo más destacado de su carrera y familia.





Sobre el polémico mundo de la moda y el estilo de vida de las modelos, afirmó: "Conocí muchas modelos muertas de hambre, antes se aceptada la belleza natural y ahora hay una delgadez extrema rayando la anorexia. Hay esqueletos caminando en la pasarela". Y sobre la actualidad del modelaje, agregó: "Algunas modelos van más desnudas que vestidas y viven de algún escandalete".





"Una es producto de su época, los diseñadores del mundo son los que mandan e imponen", remarcó en diálogo con el periodista Mauro Calvagna en Canal 26.





Sobre su carrera dijo: "Fui una mujer feliz en mi laburo, pero me hubiese encantado ser una gran actriz. Empecé con un desfile a beneficio representando a una casa de Hermés en Argentina".





"Antes del modelaje trabajaba en una inmobiliaria. Cuando subía a una pasarela me sentía la mejor de todas", contó.





Al respecto de su vida privada: "Me fui de casa a los 7, no tuve padre, él vivía en otro país y me casé dos veces, con mis maridos nunca hubo conflicto de trabajo".





Al finalizar la entrevista, Mora le envió un mensaje a las mujeres y les dio un consejo: "Que siempre se sienta una reina. Nunca bajes los brazos, nunca te subestimes".