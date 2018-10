Montaner, a horas del debut de "La Voz": "Me hubiese gustado que en mi época existiese un programa así"

Ricardo Montaner se encuentra viviendo en la Argentina para formar parte del jurado de "La Voz Argentina", el programa que se verá desde esta noche a las 21:15 por Telefe con la conducción de Marley. se encuentra viviendo en la Argentina para formar parte del jurado deel programa que se verá desde esta noche a las 21:15 porcon la conducción de





Soledad Pastorutti, Axel y Tini Stoessel. El cantante argentino-venezolano, que vendió más de 35 millones de discos en su carrera, es uno de los coach del certamen junto con otras grandes figuras como





Montaner cuenta con amplia experiencia en este tipo de programas debido a que formó parte del jurado de "La Voz Colombia" (2011 y 2014) y "La Voz México" (2016). "Esta edición de Argentina tiene algo que diferencia las otras versiones que hice, que es que estoy en mi país, en Argentina. Entonces, tiene una carga emocional distinta, lo vivo de otra manera. He podido visitar a mi familia de acá, hemos hecho unos asados espectaculares en Avellaneda, lugar donde nací. Se la pasa increíble y la inversión que está haciendo Telefe es espectacular, yo siento que el público argentino tiene que sentirse satisfecho. Van a tener un hermoso programa y con gran calidad", resaltó el músico en diálogo con PrimiciasYa.com.





Sobre los comienzos de su carrera, Ricardo recordó: "Papá quería que yo fuera abogado, era la idea. Él era técnico en telefonía, comunicación y lo llevaron a Venezuela a trabajar cuando yo era muy chiquito. Luego cuando me inscribí en la Universidad de Maracaibo fue para estudiar periodismo, pero yo ya ahí tenía en mi corazón que quería dedicarme al mundo de la música. Yo ya tenia 18 años y a esa edad ya había estado en una banda que había sido importante en el lugar donde vivía. A los 19 grabé mi primer sencillo que lo pagó un productor que me conoció y quiso que me lanzara como solista. A partir de ahí me enamoré de esto. Un día mi papá me vio cantar con la banda y me dijo 'yo creo que tu vas por aquí'. Era una banda de rock y yo era el baterista, nos iba muy bien".





Al ser consultado sobre si le hubiese gustado participar en su época de un programa como este, dijo: "Me hubiese gustado que en mi época existiese un ciclo así. Esta carrera es muy larga y complicada. Al que está arrancando y se topa con un programa así, le digo que le meta. Es una forma maravillosa de abreviar parte del camino que uno quiere realizar y que no te quita tener que aguantar. Tu puedes ganar La Voz Argentina, pero hay que ver qué pasa el día después".





Cabe destacar también que los hijos más grandes de su matrimonio actual (con Marlene Rodríguez Miranda), Mau y Ricky (24 y 27 años) están triunfando en el mundo de la música. Ellos arrancaron su carrera en el 2011, como un dueto de jóvenes baladistas, pero lograron alcanzar el éxito fuera del mundo de los lentos: en la ola del reggaetón y la música urbana.





Grammy Latinos, y colaboraciones con artistas como Ricky Martin, Natti Natasha, Chayanne, Thalia, Lali, entre otros. "¿Sabes que es lo que más me gusta de ellos? Que lo primero que hicieron fue despegarse del apellido", indicó Ricardo. Mau y Ricky tienen más de 7 millones de reproducciones mensuales en Spotify, dos nominaciones a los, y colaboraciones con artistas como, entre otros.indicó Ricardo.





"Yo les decía: usen el Montaner sin rollo. Llevo más de 30 años haciendo el marketing de esa marca, aprovéchenlo. Y me dijeron una cosa que yo considero muy sabia: 'Papá, es que después como lo sostenemos? Tú creaste el Montaner, lo hiciste avanzar. No podemos heredar esa carga'. Y a mí me pareció inteligentísimo. Porque ahora nadie dice que son 'los hijos de'. Están formando sus carreras por sí solos, y me enorgullece mucho", destacó.





Por último, confesó que participa de su música y que los ayuda a componer: "Tengo el privilegio de escuchar primero todas las canciones que componen. Y por supuesto que si hay algo que veo mal se los digo".