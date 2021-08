Por qué los Montaner no agregan a Stefi Roitman al chat familiar

Ricky Montaner reveló que su novia, Stefi Roitman, no había sido incluida en el chat de la familia Montaner.

El cantante explicó que la argentina será parte del grupo de WhatsApp familiar recién cuando la pareja se case. “Camilo entró cuando se casó con Evaluna”, señaló dando cuenta de cómo se maneja la familia.

El propio Ricardo Montaner dejó muy en claro en otra entrevista que aún no considera a la modelo como su nuera. “Stef no está casada todavía. Cuando se casen en enero ahí sí será de la familia. A partir de enero... ella sabe”, lanzó tajante.

La actriz y host digital de La Voz Argentina lo confirmó en Flor de equipo: “Es verdad. Hay un chat muuuy grande con toda la familia que hasta que no estemos casados no me van a agregar. Son esos grupos que van sumando gente a lo largo de los años, yo tengo un grupo con los más íntimos”, aclaró.

Sobre la posible boda, confió: “No hay fecha exacta pero tenemos un abanico de posibilidades, todo depende de la pandemia y de donde sea”, advirtió.

Cabe destacar que el inicio del romance se dio por Instagram: “Él me contactó, me tiró un corazoncito (…) Después me invitó a uno de sus shows en 2019, nos conocimos y dije: ‘este tipo es lo máximo’. Estaba en modo desinteresada y me entró por el talento. En el escenario la rompe, después charlé y dije: ‘le da la cabeza’”.

Sin embargo, en ese primer encuentro no surgió nada más que una linda amistad. “Ahí fue ‘qué lindo conocernos’, pero nada más. Yo le puse un freno y él fue muy respetuoso. Hasta que después empezamos a hablar 24/7, a hacer Facetime hasta que terminé en República Dominicana con su familia. Ahí lo pensé y dije: ‘¿Estoy para ir a pasar Navidad con la familia?’ Fue muy flashero, fue hermoso”, contó.