Monona reveló cuál era el gran sueño de Diego Maradona sobre su familia y el amor por el perro que adoptó

Tal como se adelantó el pasado viernes en "Intrusos", el domingo Rodrigo Lussich puso en pantalla la nota completa con Monona, la cocinera de Diego Maradona que comenzó como franquera y que por la pandemia convivió el último año con el astro del fútbol.

Romina Milagros Rodríguez dio una entrevista exclusiva para el "El show de los escandalones", el programa que conduce Lussich en América.

Monona reveló que no tenía la misma relación con Dalma y Gianinna que con Jana. “Las hijas sí estuvieron, siempre, Gianinna cuando la llamabas, siempre estaba, pero con Jana era otro vínculo, no era lo mismo, no era tan pegada. Se quedaba a dormir pero era distinto el trato. Dalma hablaba mucho por teléfono por el tema del COVID. Pero todos los hijos estuvieron presentes”, afirmó.

LEER MÁS: Después de los dichos de la cocinera de Maradona, Jana subió un crudo video del astro del fútbol mundial

Sobre Rocío Oliva, dijo que no estaba en la casa desde que se separaron. “Terminaron y ella no fue más, mientras yo estuve en la pandemia, no estaba”. En cambio, sí destacó la presencia de Verónica Ojeda: “Dieguito iba siempre, lo adoraba. Le cambiaba el humor automáticamente cuando entraba el nene, le encantaba verlo”.

“Se hacía el boludo, pero sabía todo porque él me decía todo en la cara. ´Yo los voy a dejar correr hasta donde yo quiera, pero después les corto las piernas´, me decía”, explicó la mujer.

Por último, reveló que aquella mañana del 25 de noviembre estaban todos tratando de revivirlo. “Estaba la enfermera y el de seguridad haciéndole RCP; es mentira que la psiquiatra se lo hacía porque no sabía cómo se hacía. Y después me decían a mí que le haga respiración. ´Yo no’, dije. A mí me daba impresión, no podía. Me decían: ‘Dale, Monona, hacelo, cuando yo te digo, 1.2.3′. Era una locura, ese conteo quedó en mi cabeza por días”.

LEER MÁS: Impactante entrevista a Monona, la cocinera de Maradona: "La psiquiatra me pidió que le haga respiración boca a boca"

Esta tarde, en Intrusos, se puso al aire otros fragmentos de la entrevista donde Monona reveló: "Yo estaba en la casa y gracias a las hijas que me mandaron a buscar pude estar en el velatorio y entierro. Gianinna me dijo que tenía que estar".

"Morla era su amigo, siempre estaba presente. Capaz él lo despidió a su forma y no quiso estar para que no lo agredan", precisó.

"Me quedé unos días más en la casa y después me fui, no me indemnizaron. Me llamaron que me vaya de la casa y me fui. Ahora estoy en la casa de una amiga, hoy no tengo trabajo y no me indemnizaron. No lo voy a reclamar, ya está, yo no soy así. Todo lo que me dio Diego fue de corazón, nunca le pedí nada. Yo me llevo eso, que lo conocí como no lo conoció nadie. Es el más humilde, me enseñó demasiado", destacó la cocinera.

Y afirmó: "Es sabio, sabía todo, se hacía el bolu.. hasta donde él quería. La familia Maradona es grande y es hermosa, lástima que no se lleven entre todos. El sueño de él era juntarlos todos en una gran mesa, aunque sea una vez, todos juntos".

Además, reveló el amor que le tenía a un perro callejero que había llamado "Tija". "Estaba muy encariñado", indicó.