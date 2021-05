Mónica Listorti habló de la pelea por Instagram con Julieta Díaz: "Sentí que era rebuscado"

En el Instagram Feminacida se reflejó uno de los tantos videos que José María Listorti y su mujer Mónica González, conocida como Mónica Listorti, suelen subir a las redes con distintos sketches de humor.

En uno de ellos, la cuenta de Instagram tituló "El humor que nos estereotipa aburre" y se cuestionó las palabras utilizadas en el mismo.

Llamó la atención de unos los tantos comentarios que recibió el posteo, nada más y nada menos que Julieta Díaz, quien fue categórica en su opinión.

"Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo", precisó la actriz.

Y agregó luego más picante directamente contra la mujer del conductor: "A su compañera: hna acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar".

A lo que Mónica no se quedó callada y retrucó: "Hola. Soy la compañera de José María Listorti. Ya q me ofreciste tu oreja espero q me escuches. Primero quiero decirte que José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo estos videos. Pensándolos, actuándolos".

Y siguió contundente: "La verdad no entiendo por qué hacen este análisis. Es humor. Es ficción. Acaso tu personaje en la película EL FÚTBOL O YO? Con Adrián Suar no le pasaba lo mismo? Había escenas en la q él no te escuchaba mirando fútbol. Peli q me pareció graciosísima. Y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis q están haciendo. Cual es la diferencia entre lo que hacían Suar y vos en la peli con lo q hicimos nosotros? Xq lo nuestro también es ficción y un pase de comedia. Espero tu respuesta. Gracias".

Primiciasya.com se puso en contacto con Mónica Listorti quien gentilmente aclaró: "No hablamos por privado, yo no la conozco personalmente simplemente respondí a todo lo que sentía que era demasiado rebuscado el análisis respecto del video, eso fue todo. Y viajé a corrientes a ver a mi familia que hace mucho que no pude ver por la pandemia; tengo dos abuelas de más de 80 que necesitaba ver y a mi mamá".